Молодечненское "Динамо" обыграло "Могилев" в гостевом матче чемпионата Беларуси по хоккею

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты молодечненского "Динамо" обыграли "Могилев" в гостевом матче чемпионата Беларуси - 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хоккеисты обеих команд с первого периода старались навязать друг другу свою игру, увеличивая темп. Удачливее оказались хозяева ледовой площадки. На 15-й минуте матча нападающий "Могилева" Иван Коташенко обыграл защиту оппонентов и забросил первую шайбу.

"Зубры" пытались отыграться во втором периоде. Успехом увенчалась атака форварда молодечненского "Динамо" Александра Зубрицкого, который на 30-й минуте противостояния сравнял счет - 1:1. Игроков "Могилева" такое положение дел не устраивало, хоккеисты постарались добыть преимущество, но безуспешно.

Третья двадцатиминутка прошла в активном противоборстве и без заброшенных шайб. В овертайме на 64-й минуте нападающий молодечненского "Динамо" Дмитрий Амброжейчик забил победный гол - 2:1.

В других матчах чемпионата Беларуси минская "Юность" разгромила солигорский "Шахтер" - 7:1 (2:0, 3:1, 2:0), жлобинский "Металлург" уступил в овертайме гродненскому "Неману" - 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1). Хоккеисты "Гомеля" на домашней арене оказались сильнее "Лиды" - 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).-0-