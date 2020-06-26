Молодечно и Смолевичи примут первые матчи 15-го тура футбольного чемпионата Беларуси

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два стартовых поединка 15-го тура пройдут сегодня на футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них футболисты столичного "Энергетика-БГУ" примут в Молодечно гостей из мозырской "Славии". Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5" начнется в 17.00. В предыдущем туре "студенты" в гостях разошлись с миром с минским "Динамо" - 0:0, а мозыряне на своем поле переиграли "Смолевичи" - 2:1.

В 19.00 футболисты "Смолевичей", которые потерпели уже два поражения подряд, начнут встречу со "Слуцком", не побеждавшим в семи турах подряд. На прошлой неделе случчане проиграли у себя дома гродненскому "Неману" - 0:1.

Центральным поединком этого тура станет встреча 27 июня на поле "Борисов-Арены" между лидером БАТЭ и столичным "Динамо". Также в субботу футболисты "Минска" на поле столичного стадиона "Трактор" сыграют с идущим вторым солигорским "Шахтером", а гродненский "Неман" у себя дома встретится с действующим чемпионом страны брестским "Динамо".

Заключительные матчи первого круга 30-го национального первенства состоятся 28 июня: "Тропедо-БелАЗ" (Жодино) - "Витебск", "Рух" (Брест) - "Белшина" (Бобруйск), "Городея" - "Ислочь" (Минский район).

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ (Борисов) - 30 очков (14 матчей), "Шахтер" (Солигорск) - 26 (14), "Динамо" (Брест) - 25 (14), "Неман" (Гродно) - 23 (13), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 23 (14), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 23 (14), "Витебск" - 21 (14), "Ислочь" (Минский район) - 20 (14), "Динамо" (Минск) - 20 (14), "Слуцк" - 18 (14), "Славия" (Мозырь) - 18 (14), "Рух" (Брест) - 16 (14), "Городея" - 15 (14), "Минск" - 13 (12), "Смолевичи" - 7 (13), "Белшина" (Бобруйск) - 6 (14).

Бомбардирскую гонку возглавляют Павел Нехайчик (БАТЭ), Виталий Лисакович ("Шахтер"), Гегам Кадимян ("Неман"), Ион Николаеску ("Витебск") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по семь мячей.-0-