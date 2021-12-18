Молодечно принимает решающий этап женского Кубка Беларуси по баскетболу

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодечно принимает решающий этап юбилейного, 25-го розыгрыша Кубка Беларуси среди женских команд - "Финал четырех", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом полуфинальном матче на паркете спорткомплекса "Олимпик-2011" баскетболистки "Цмокі-Мінск" встретятся с гродненской "Олимпией". Затем нынешний обладатель Кубка страны "Горизонт" сыграет с "Гомельскими рысями". Победители полуфинальных баталий 19 декабря встретятся в решающем поединке за главный трофей, а проигравшие определят бронзового призера.

После окончания турнира будет определен самый ценный игрок кубкового турнира, а также лучшие нападающая, центровая, защитница, лучшая молодая баскетболистка, а также обладательница приза зрительских симпатий. В фойе спорткомплекса "Олимпик-2011" будет организовано голосование, в котором сможет принять участие каждый желающий и отдать голос за свою фаворитку.

В финальном матче прошлого кубкового розыгрыша баскетболистки "Горизонта" разгромили столичный клуб "БДУ-Цмокi" с более чем двукратным перевесом в счете - 87:43. Обладательницами бронзы стали баскетболистки гродненской "Олимпии", одолевшие "Цмокi-Мiнск" с перевесом всего в четыре балла - 76:72.

Решающий этап мужского Кубка Беларуси пройдет 22-23 декабря в Минске. В полуфиналах действующие владельцы трофея "Цмокi-Мiнск" встретятся с могилевским "Борисфеном", а баскетболисты "Гродно-93" будут соперничать с витебским "Рубоном". В прошлом сезоне баскетболисты "Цмокi-Мiнск" завоевали свой 12-й подряд Кубок страны, обыграв в финале "Борисфен" - 83:79, в матче за бронзу "Рубон" победил "Гродно-93" - 94:75.-0-