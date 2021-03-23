Молодечно впервые примет финал женской Европейской баскетбольной лиги

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодечно впервые примет решающий этап женской Европейской баскетбольной лиги (EWBL), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Единственный представитель Беларуси минский "Горизонт" 3 апреля сыграет в полуфинале с украинским клубом "Прометей" из города Каменское. Во втором полуфинальном поединке латвийский ТТТ из Риги будет соперничать с российским клубом "Ника" из Сыктывкара. Победители полуфинальных игр 4 апреля встретятся в матче за главный приз, а проигравшие поспорят за бронзу.

Этот турнир проводится с сезона 2015/2016 годов. По два раза его победителями становились рижский ТТТ и словацкий "Гуд Энджелс" из Кошице. В решающем поединке 2019 года баскетболистки "Цмокi-Мiнск" уступили ТТТ, завоевав серебряные медали. В прошлом сезоне соревнования не были завершены из-за коронавируса.-0-