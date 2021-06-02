Молодежь должна внести значительный вклад в развитие олимпизма - Бах

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь должна внести значительный вклад в развитие олимпизма. Об этом, обращаясь к участникам международного форума юных олимпийцев в Москве, сказал президент МОК Томас Бах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Глава мирового олимпийского движения отметил, что темы, обсуждаемые в Москве, являются отражением тесной связи между спортом и образованием. "Вы представляете будущее спорта, вы - следующее поколение, которое будет адаптировать и осмысливать, что значат для вас олимпийские ценности. Мы рассчитываем, что вы расскажете нам о том, как спорт может внести еще больший вклад в то, чтобы сделать мир лучше", - отметил Томас Бах, обращаясь к атлетам.

"На форуме будем обсуждать многие вопросы, связанные с олимпийским движением. Главная задача олимпизма - делать человека лучше через спорт. Нам очень хотелось бы дать вам знания, которые вы сможете использовать в своей дальнейшей карьере. Хочу, чтобы в Москве вы подружились друг с другом, узнали много нового и полезного", - сказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

В международном форуме юных олимпийцев приняли участие молодые спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет, представляющие регионы России, а также национальные олимпийские комитеты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

От Беларуси в масштабном форуме приняли участие чемпион III Зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года (Лозанна, Швейцария) по хоккею с шайбой 3 на 3 Илья Корзун, двукратный чемпион III Летних юношеских Олимпийских игр 2018 года (Буэнос-Айрес, Аргентина) по дзюдо Артем Колосов, бронзовый призер III Летних юношеских Олимпийских игр 2018 года (Буэнос-Айрес, Аргентина) по женской борьбе Наталья Варакина и бронзовый призер XV Летнего европейского юношеского Олимпийского фестиваля 2019 года (Баку, Азербайджанская Республика) по женской борьбе Александра Кислякова.

С онлайн-лекцией "Безопасный спорт" выступил эксперт МОК Нилс Холмегаард, а его коллега из ЕОК Кристофер Папамихалопулос рассказал о реализации программы молодых послов ЕЮОФ и олимпийских ценностях.

Далее юные олимпийцы в составе нескольких команд отправились в путешествие по образовательным, спортивным и интерактивным площадкам. Там ребята смогли проверить функциональную готовность, узнать о новых видах тренировок, освоить азы управления дронами, попробовать силы в керлинге, квадропонге и сокерболе.

Кроме того, на образовательном семинаре "Антидопинг" перед участниками выступила специалист отдела реализации образовательных программ РУСАДА Елизавета Капанадзе, а ее коллега Андрей Тигай рассказал юным олимпийцам о важных нюансах прохождения процедуры допинг-контроля.

"Хороший опыт для нас, обмениваемся мнениями по разным вопросам в спорте, высказываем свою точку зрения. Много говорили о защите молодых атлетов, подробно остановились на антидопинговой программе. Форум очень полезен для молодежи. Надеюсь, в будущем еще больше юных атлетов смогут принять в нем участие", - рассказал Артем Колосов.

В работе форума приняли участие российские чемпионы и призеры Олимпийских игр, спортивные функционеры, представители спортивной индустрии.

Организатором мероприятия, которое в этом году прошло и в онлайн-формате, традиционно выступил Олимпийский комитет России (ОКР) при поддержке программы Международного олимпийского комитета (МОК) "Олимпийская солидарность", благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, а также при содействии российского антидопингового агентства РУСАДА.-0-

Фото НОК