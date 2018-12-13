Молодежная и юниорская женские сборные Беларуси по баскетболу узнали соперников на ЧЕ

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная (U-20) и юниорская (U-18) женские сборные Беларуси по баскетболу узнали соперников на чемпионате Европы 2019 года в сильнейшем дивизионе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФБ.
Молодежная команда сыграет с 3 по 11 августа в Чехии. Соперниками белорусок в группе В станут баскетболистки Бельгии, Венгрии и Литвы. Юниорская сборная оказалась также в группе В, где сыграет с дружинами Сербии, Венгрии и России. Место проведения турнира до 18 лет уточняется.
Как сообщалось, национальная сборная Беларуси среди женщин выступит в решающей стадии чемпионата Европы и сыграет с Россией, Сербией и Бельгией.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4136 BYN
|2.411 BYN
|2.416 BYN
|USD
|2.1204 BYN
|2.12 BYN
|2.124 BYN
|RUB
|3.2021 BYN
|3.19 BYN
|3.2 BYN