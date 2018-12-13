Молодежная и юниорская женские сборные Беларуси по баскетболу узнали соперников на ЧЕ

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная (U-20) и юниорская (U-18) женские сборные Беларуси по баскетболу узнали соперников на чемпионате Европы 2019 года в сильнейшем дивизионе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФБ.

Молодежная команда сыграет с 3 по 11 августа в Чехии. Соперниками белорусок в группе В станут баскетболистки Бельгии, Венгрии и Литвы. Юниорская сборная оказалась также в группе В, где сыграет с дружинами Сербии, Венгрии и России. Место проведения турнира до 18 лет уточняется.

Как сообщалось, национальная сборная Беларуси среди женщин выступит в решающей стадии чемпионата Европы и сыграет с Россией, Сербией и Бельгией.-0-