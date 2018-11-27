Молодежная сборная Беларуси начала подготовку к ЧМ

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси до 20 лет начала подготовку к чемпионату мира в дивизионе 1 в группе А, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Заключительный тренировочный отрезок команда под руководством Дмитрия Кравченко начала на льду "Чижовка-Арены", где будет работать до 29 ноября.

Далее сборная переедет в чешский Либерец, где проведет сбор и как минимум один спарринг: на 3 декабря запланирован контрольный матч с командой третьего по рангу чешского дивизиона "Дичин". В ФХБ отметили, что возможен еще один выставочный поединок в середине следующей недели, в настоящее время ведется поиск подходящего спарринг-партнера.

К тренировкам в Минске приступили 26 игроков: вратари - Андрей Грищенко (Беларусь U-20), Никита Толопило (Беларусь U-20); защитники - Владислав Габрусь, Артем Волченков, Владимир Ерменков (все - Беларусь U-20), Тимур Гаврилович (Сиракьюз, NCDC), Геннадий Косинский, Александр Шкрабов (оба - Беларусь U-20), Вадим Щечин ("Юность"), Дмитрий Саврицкий, Илья Соловьев (оба - Беларусь U-20), Сергей Сотский ("Атлант", МХЛ); нападающие - Сергей Адашкевич, Илья Крылович, Никита Пышкайло, Артем Новосильный, Артем Аносов, Павел Ажгирей, Артем Балтрук, Кирилл Федосов, Василий Филяев, Захар Полищук, Виктор Масилевич (все - Беларусь U-20), Александр Щемель ("Фоксборо", NCDC), Александр Скоренов (Беларусь U-20), Арсений Штермер ("Гомель").

Группа из 11 игроков - кандидатов на участие в чемпионате мира - выступает в североамериканских лигах. Планируется, что игроки присоединятся к сборной в Чехии.

Окончательную заявку в 22 игрока тренерский штаб "молодежки" определит под занавес кэмпа в Либереце, откуда команда направится в немецкий Фюссен - место проведения чемпионата мира U-20 в группе А Дивизиона 1.

Расписание игр молодежной сборной Беларуси на МЧМ:

9 декабря - Норвегия - Беларусь,

10 декабря - Беларусь - Франция,

12 декабря - Беларусь - Австрия,

13 декабря - Германия - Беларусь,

15 декабря - Беларусь - Латвия.-0-