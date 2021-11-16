Молодежная сборная Беларуси одержала вторую победу в квалификации ЧЕ

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) одержали вторую победу в отборочном турнире чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня белорусы в своем шестом поединке обыграли в гостях аутсайдера квалификационной группы D команду Лихтенштейна с крупным счетом 4:0. В первом тайме голевой дубль оформил нападающий минского "Динамо" Дмитрий Латыхов, отличившийся на 10-й и 44-й минутах встречи. Сразу после перерыва его одноклубник Владислав Ложкин забил третий мяч, а перед финальным свистком Олег Никифоренко из брестского "Руха" установил окончательный результат. В первом круге отборочного турнира подопечные Сергея Ясинского разгромили сегодняшних соперников в Борисове со счетом 6:0. Кроме того, в этом отборочном цикле белорусские футболисты дважды уступили греческим сверстникам с одинаковым результатом 0:2, а также потерпели поражения от исландцев - 1:2 (дома) и португальцев - 0:1 (в гостях).

Также сегодня греки у себя дома одолели исландцев с минимальным преимуществом в счете 1:0. Позже португальцы примут на своем поле киприотов.

Положение в группе D сейчас таково: Греция - 14 очков (6 матчей), Португалия - 12 (4), Кипр - 7 (4), Исландия - 7 (5), Беларусь - 6 (6), Лихтенштейн - 0 (7). Свой следующий матч белорусы проведут 26 марта 2022 года в гостях у команды Кипра.

Напрямую в финальную стадию молодежного Евро-2023 попадут победители девяти квалификационных групп, а также лучшая из команд, которые финишируют вторыми. Остальные восемь сборных, которые займут вторые места, проведут поединки плей-офф за четыре путевки в финал. Финальная часть молодежного континентального первенства с участием 16 лучших команд пройдет на аренах Грузии и Румынии, футболисты которых освобождены от отборочного этапа.

Также сегодня футболисты национальной сборной Беларуси завершат сезон домашним товарищеским матчем с командой Иордании. Встреча на поле столичного стадиона "Динамо" начнется в 20.00. Белорусские футболисты уже встречались со сборной Иордании - в марте 2013 года в Аммане они потерпели поражение со счетом 0:1. В рейтинге ФИФА сборная Беларуси занимает сейчас 95-е место, Иордания находится на пять позиций выше. Перед визитом в белорусскую столицу иорданские футболисты одержали четыре виктории, обыграв сборные Бахрейна (2:1), Малайзии (4:0), Узбекистана (3:0) и Косово (2:0).-0-