Молодежная сборная Беларуси открыла тренировочный кэмп в "Раубичах"

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В "Раубичах" открылся учебно-тренировочный кэмп молодежной (U-20) сборной Беларуси, которая 10 декабря отправится в датский Херсхольм, где с 12 по 18 декабря разыграет единственную путевку в элитный дивизион чемпионата мира с командами Дании, Латвии, Венгрии, Казахстана и Норвегии. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.
На данный момент сформирован расширенный список кандидатов на поездку в Херсхольм. В него попали 39 хоккеистов: четыре вратаря, 13 защитников и 22 нападающих. Большая часть из них присоединится к команде в течение этой недели, прибытие остальных ожидается в начале следующей. В финальный ростер попадут 20 полевых хоккеистов и два вратаря. Сейчас список претендентов на участие в планетарном форуме выглядит так:
вратари - Лоренс Зинаддин ("Лида"), Никита Мытник ("Витебск"), Алексей Снытко (АКМ "Новомосковск", МХЛ), Алексей Колосов ("Динамо-Минск", КХЛ);
защитники - Олег Пожиган, Арсений Сазанович (оба - "Шахтер" (Солигорск)), Егор Юзленко, Никита Стасенко (оба - "Гомель"), Кирилл Ярута (МХК "Атлант", МХЛ), Никита Запольский ("Крылья Советов", МХЛ), Артем Левшунов ("Беларусь U-18"), Даниил Рогач ("Лида"), Илья Сидорук ("Витебск"), Дмитрий Кузьмин ("Флинт Файербердс", OHL), Тимофей Ковгореня ("Спокейн Чифс", WHL), Илья Гаврилов (МХК "Спартак", МХЛ), Никита Парфенюк ("Ошава Дженералс", OHL);
нападающие - Егор Чезганов (ХК "Алмаз", МХЛ), Виталий Антонович, Сергей Кузнецов, Виталий Пинчук, Александр Суворов (все - "Динамо-Минск", КХЛ), Марк Ярута (МХК "Атлант", МХЛ), Валентин Демченко, Александр Пальчик, Герман Пироговский, Никита Беспалов (все - "Юность-Минск"), Илья Морозов, Илья Спат (оба - "Металлург-Жлобин"), Сергей Карпович ("Витебск"), Мирослав Михалев, Егор Игнатенко, Арсений Дерибо (все - "Динамо-Молодечно"), Егор Сидоров ("Саскатун Блейдс", WHL), Евгений Сапельников ("Сент Джон Си Догз", QMJHL), Максим Войтович ("Гомель"), Данила Климович ("Абботсфорд Кэнакс", AHL), Егор Клавдиев ("Летбридж Харрикейнс", WHL), Владислав Шило ("Принс Альберт Райдерс", WHL).
Помогать главному тренеру Сергею Стасю в молодежной сборной Беларуси будут тренеры Павел Перепехин, Алексей Щебланов и Дмитрий Филиппович.-0-