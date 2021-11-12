Молодежная сборная Беларуси по хоккею обыграла Данию на турнире в Латвии

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На хоккейном турнире четырех наций в Елгаве (Латвия) молодежная сборная Беларуси крупно обыграла соперников из Дании. Подопечные Павла Перепехина оказались сильнее со счетом 8:1 (2:0, 5:0, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра проходила с преимуществом белорусской "молодежки", игроки которой уже в первом периоде дважды огорчили соперников. На 23-й секунде матча отличился Александр Суворов, который завершил комбинацию, начатую Егором Юзленко и Виталием Пинчуком. На 18-й минуте удвоил преимущество команды Павла Перепехина Виталий Антонович, которому ассистировал Марк Ярута.

Во втором периоде преимущество белорусской дружины и вовсе стало подавляющим. Да и реализация была на высоте. На 25-й минуте точным броском забросил третью шайбу Сергей Кузнецов. Датчане пробовали отыграться, но в итоге пропустили еще четырежды. По два раза отличились Сергей Карпович и Александр Суворов.

После второго перерыва датчанам удалось сократить разницу в счете благодаря голу Оскара Мельгорда. Однако белорусы также не упустили возможности забросить восьмую шайбу. Голевой покер оформил Александр Суворов.

Напомним, что в первом матче белорусы выиграли у команды Австрии со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). В заключительном матче турнира, 13 ноября, они померятся силами со сверстниками из Латвии.-0-