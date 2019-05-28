Молодежная сборная Беларуси по хоккею обыграла Латвию и заняла третье место на турнире в Сочи

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси по хоккею (U-20) обыграла сверстников из Латвии со счетом 1:0 и заняла третье место на турнире "Кубок Черного моря" в Сочи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В завершившемся сегодня матче в ледовом дворце "Айсберг" единственный точный бросок в середине второго периода по воротам соперника нанес Валентин Демченко. Ранее белорусская команда под руководством нового главного тренера Дмитрия Дудика потерпела поражения от сборных России ("красные" и "белые"), дважды уступив 2:4 и 0:4.

Главный приз разыграют хоккеисты двух составов сборной России.

Турнирное положение: Россия ("белые") - 6 очков (2 игры), Россия ("красные") - 6 (2), Беларусь - 3 (3), Латвия - 0 (3).

Молодежная сборная Беларуси (U-20) готовится к домашнему чемпионату мира в первом дивизионе, который с 8 по 14 декабря 2019 года примет "Чижовка-Арена".-0-