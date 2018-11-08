Молодежная сборная Беларуси по хоккею обыграла в овертайме Австрию на турнире в Дании

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси по хоккею обыграла в овертайме Австрию со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0) на турнире в датском Войенсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

К середине второго периода подопечные Дмитрия Дудика уступали австрийцам 0:2, до перерыва отыгрались - 2:2. В третьем периоде голов соперники не забросили. Решающую шайбу белорусская команда провела уже на 62-й минуте в овертайме, воспользовавшись грубой ошибкой австрийцев в своей зоне.

"Молодежка" 9 ноября сыграет с Латвией, а завершит выступление в Войенсе 10 ноября матчем с Данией.

Юниорская сборная страны по хоккею до 18 лет стартовала на турнире в Словакии и сумела добиться победы над сверстниками из Дании - 3:0. Шайбы забросили Валентин Демченко, Дмитрий Мартынов и Георгий Кришталь.-0-