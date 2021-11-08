Молодежная сборная Беларуси по хоккею сыграет на турнире в Латвии

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси по хоккею (U-20) сыграет на турнире в Латвии 11-13 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.
Турнир, в котором помимо белорусов и представителей принимающей стороны сыграют их сверстники из Дании и Австрии, будет одним из этапов подготовки к чемпионату мира в дивизионе A, который пройдет с 12 по 18 декабря 2021 года в датском Херсхольме.
Расписание матчей команды Сергея Стася таково: 11 ноября белорусы сыграют с австрийцами. На следующий день им будут противостоять датчане, а 13 ноября состоится матч с латвийской молодежной сборной.
Сегодня в Раубичах начался сбор, на который тренерский штаб белорусской команды вызвал следующих игроков:
Вратари: Никита Мытник ("Юность"), Алексей Снытко (АКМ, МХЛ).
Защитники: Олег Пожиган ("Шахтер"), Егор Юзленко ("Гомель"), Кирилл Ярута ("Атлант", Мытищи, МХЛ), Артем Левшунов (Беларусь U-18), Арсений Сазанович ("Шахтер"), Илья Гаврилов (МХК "Спартак", Москва, МХЛ), Никита Стасенко ("Гомель").
Нападающие: Сергей Кузнецов, Виталий Пинчук (оба "Динамо-Минск", КХЛ), Сергей Карпович ("Витебск"), Валентин Демченко ("Юность"), Егор Чезганов ("Северсталь", КХЛ), Александр Пальчик, Герман Пироговский (оба "Юность"), Марк Ярута ("Атлант", Мытищи, МХЛ), Виталий Антонович ("Шахтер"), Максим Лемешевский ("Витебск"), Егор Игнатенко ("Динамо-Молодечно"), Даниил Сотишвили ("Химик"), Никита Беспалов ("Юность"), Илья Морозов, Илья Спат (оба "Металлург").
До выезда на турнир в Латвии белорусская команда будет тренироваться в Раубичах.-0-