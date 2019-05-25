Молодежная сборная Беларуси по хоккею выступит на Кубке Черного моря в Сочи

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси по хоккею (U-20) выступит на турнире "Кубок Черного моря", который с 26 мая стартует в Сочи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе федерации хоккея.
Соперниками белорусов станут хоккеисты Латвии, а также две команды сборной России - "красные" и "белые".
В первый день турнира, 26 мая, подопечные Дмитрия Дудика сыграют в 15.00 с "белыми". В понедельник, 27 мая, белорусы выйдут на лед против другой российской сборной - "красных" (18.30), а завершат турнир 28 мая в 12.00 с Латвией. В Сочи тренерский штаб взял на соревнования на черноморское побережье 22 игрока.
Молодежная сборная Беларуси (U-20) готовится к домашнему чемпионату мира в первом дивизионе, который с 8 по 14 декабря 2019 года примет "Чижовка-Арена".-0-
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