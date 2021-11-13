Молодежная сборная Беларуси по хоккею заняла первое место на турнире в Латвии

13 ноября/ 14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси по хоккею заняла первое место на турнире в Елгаве (Латвия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уверенно обыграв австрийцев и датчан, подопечные Павла Перепехина не оставили шансов и латвийским сверстникам - 6:1(2:0, 3:1, 1:0).

С самого начала принципиального поединка белорусы и латвийцы обменивались атаками. Но счет был открыт лишь после того, как время первого периода перевалило за экватор. Большинство своей команды реализовал Сергей Кузнецов, которому помогли Виталий Пинчук и Егор Чезганов. После этого взятия ворот команда Латвии безуспешно попыталась сравнять счет. Впрочем, команда Павла Перепехина умело сковывала атаки соперников, не забывая беспокоить их своими выпадами. Один из них на 20-й минуте стал голевым. Виталий Антонович успешно завершил комбинацию, которую начал Артем Левшунов, а продолжил Илья Спат.

Во втором периоде шайба еще трижды побывала в воротах команды Латвии. Хозяева льда ответили одной результативной атакой. Сначала Виталий Пинчук сделал счет 3:0, использовав большинство. На это соперники ответили голом Дарелса Дукурса. Белорусы не сникли и продолжили атаковать ворота сборной Латвии. Успех отпраздновали Александр Суворов и Никита Беспалов.

В заключительном периоде белорусы также отметились голевой атакой в исполнении Александра Суворова. Он реализовал свой момент в формате 5 на 4. На этом гостевая команда не остановилась, продолжив раз за разом создавать опасные моменты у ворот латвийцев.

Ближе к концу периода страсти накалились и произошла небольшая потасовка. Но судьи быстро погасили конфликт и матч продолжился. Несмотря на то, что латвийцы играли в формате 5 на 3, счет до финальной сирены не изменился.-0-