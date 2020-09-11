Молодежная сборная Беларуси по волейболу выиграла турнир памяти Льва Чайлытко

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси по волейболу выиграла турнир памяти заслуженного строителя Беларуси Льва Чайлытко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда под руководством Сергея Троцкого в третьем туре состязаний обыграла "Легион" из Обухова - 3:2 (25:22, 25:20, 22:25, 20:25, 15:10). Таким образом, белорусская "молодежка" выиграла три матча из трех. Помимо соперников из Гродненского района были повержены минский "Строитель" и "Марко-ВГТУ" из Витебска.

В заключительном матче турнира "Строитель" обыграл "Марко-ВГТУ" - 3:0 (25:19, 28:26, 25:18). Эта победа позволила многократным чемпионам Беларуси занять второе место на турнире. Витебская дружина замкнула тройку сильнейших.

Помимо командных наград организаторы вручили персональные призы лучшим игрокам турнира. Их обладателями стали игроки "молодежки" Владислав Бабкевич и Максим Богатко, волейболист "Строителя" Константин Тюшкевич, Петр Лазуко ("Марко-ВГТУ") и Павел Досевич ("Легион"). Кроме того, капитан "Строителя" Сергей Окулич был награжден за вклад в развитие столичного волейбола.-0-