Молодежная сборная Беларуси победила Латвию на старте "Турнира четырех наций" в Бобруйске

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси победила Латвию со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в первом матче "Турнира четырех наций" в Бобруйске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победа получилась непростой. Как белорусская так и латвийская "молодежки" имели немало возможностей для взятия ворот. Но в итоге, удача выбрала сторону подопечных Дмитрия Дудика. Единственную в матче шайбу забросил Егор Буяльский на 27-й минуте поединка.

Таким образом, белорусы отпраздновали шестую викторию в 11-ти поединках с латвийцами в данной возрастной категории. У команды из страны на рижском взморье осталось пять побед.

В дневном матче турнира в Бобруйске встречались молодежные сборные Дании и Австрии. Скандинавы уверенно обыграли команду из альпийской страны – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

8 ноября белорусы померятся силами со сверстниками из Австрии.-0-