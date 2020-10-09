Молодежная сборная Беларуси примет футболистов Кипра в квалификации ЧЕ

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) проведут сегодня очередной отборочный матч первенства Европы 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем седьмом поединке 7-й квалификационной группы подопечные Сергея Яромко сыграют в Жодино с киприотами. В матче первого круга отборочного турнира молодежного чемпионата Европы они сыграли вничью в Ларнаке - 1:1.

Также сегодня в этой группе португальские футболисты сыграют в Эшториле с командой Норвегии. Вчера лидер группы сборная Нидерландов разгромила на своем поле аутсайдера турнира команду Гибралтара с результатом 5:0.

Турнирное положение в 7-й квалификационной группе таково: Нидерланды - 21 очко (7 матчей), Португалия - 12 (5), Норвегия - 10 (7), Беларусь - 8 (6), Кипр - 4 (6), Гибралтар - 0 (7).

В финальную стадию молодежного первенства континента выйдут победители девяти квалификационных групп и пяти лучших команд, занявших вторые места.

Решающие поединки ЧЕ пройдут на футбольных аренах Венгрии и Словении. Сначала с 24 по 31 марта 2021 года состоятся матчи группового этапа, затем с 31 мая по 6 июня пройдут встречи плей-офф.-0-