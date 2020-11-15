Молодежная сборная Беларуси сыграет с футболистами Нидерландов в квалификации ЧЕ

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) сегодня проведут заключительный отборочный матч первенства Европы 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Алмере подопечные Сергея Яромко встретятся с лидером 7-й группы командой Нидерландов, которая пока не потеряла ни одного очка и уже обеспечила себе путевку в финал молодежного ЧЕ-2021. Первая встреча этих соперников, состоявшаяся в Жодино, завершилась крупным поражением белорусских футболистов - 0:7.

На 18 ноября у белорусов был намечен выездной поединок с норвежской молодежкой, но он был отменен в связи с эпидемиологической обстановкой. По той же причине 13 ноября не состоялась встреча футболистов Гибралтара и Норвегии.

Также сегодня португальская молодежка примет в Паршале кипрских сверстников.

Турнирное положение в 7-й квалификационной группе сейчас таково: Нидерланды - 24 очка, Португалия - 21, Норвегия - 10, Беларусь - 8, Кипр - 7, Гибралтар - 0.

В финальную стадию молодежного первенства континента выйдут победители 9 квалификационных групп и 5 лучших команд, занявших вторые места. Решающие поединки ЧЕ пройдут на футбольных аренах Венгрии и Словении. Сначала с 24 по 31 марта 2021 года состоятся матчи группового этапа, затем с 31 мая по 6 июня пройдут встречи плей-офф.-0-