Молодежная сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с Кипром в отборочном раунде ЧЕ-2021

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси в матче отборочного турнира молодежного чемпионата Европы по футболу (U-21) группы 7 не смогла обыграть команду Кипра - встреча завершилась со счетом 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра проходила на стадионе "Аммохостос" в Ларнаке. В первом тайме белорусы преимущественно оборонялись, фактически не создав опасных моментов у ворот соперников. Киприоты действовали первым номером, постоянно держа в напряжении голкипера белорусов Павла Павлюченко. На 37-й минуте матча количество переросло в качество. У хозяев поля отличился защитник Христос Схелис.

После перерыва гости заметно активизировались, стараясь уйти от поражения. У ворот Антреаса Параскеваса начали возникать опасные моменты, один из них привел к голу. На 68-й минуте отличился Денис Гречихо, установивший окончательный счет встречи.

Турнирное положение в группе 7 после матча таково: Голландия - 6 очков (2 матча), Португалия - 6 (3), Норвегия - 4 (2), Беларусь - 4 (3), Кипр - 3 (3), Гибралтар - 0 (3).-0-