Молодежный чемпионат мира по хоккею в дивизионе IA отменен

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время заседания совета Международной федерации хоккея было принято решение об отмене ряда турниров сезона 2020/2021, которые должны были пройти под эгидой IIHF. Такая информация размещена на официальном сайте Белорусской федерации хоккея, сообщает БЕЛТА.

В числе отменных планетарных форумов - молодежный чемпионат мира по хоккею в дивизионе IA и другие турниры низшего дивизиона в категории до 20 лет. В то же время ведомство Рене Фазеля не отказалось от идеи провести молодежный чемпионат мира в элите.

Решение об отмене не затрагивает мужские и женские взрослые турниры, включая планетарный форум 2021 года. Также оно не касается юношеского чемпионата мира в элите, намеченного на 2021 год.

Принимая данное решение, совет IIHF руководствовался рекомендациями экспертной группы по COVID-19, в которой высказывалась обеспокоенность по поводу способности организаторов соревнований провести турниры в безопасных условиях и не подвергнуться потенциально серьезным финансовым рискам в случае отмены турниров или заболевания участников.

"Мы не можем требовать от организаторов турниров в низших дивизионах предоставления "пузырей" для проведения соревнований, многие из них уже сейчас испытывают финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса. У Международной федерации хоккея также нет ресурсов, необходимых для надзора за безопасным проведением соревнований и выполнения минимальных требований к здоровью и безопасности участников. Приняв это решение сейчас, мы сможем избежать ситуации, в которой организаторы будут без нужды тратить деньги на подготовку к турнирам", - отметил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Молодежный чемпионат мира 2021 года в дивизионе IA должен был пройти в датском Херсхольме с 13 по 19 декабря. Единственную путевку в элиту планировалось разыграть между сборными Беларуси, Дании, Латвии, Норвегии, Казахстана и Венгрии.-0-