Молодежный ЧМ даст новый импульс развитию хоккея в Беларуси - болельщица

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный чемпионат мира даст новый импульс развитию хоккея в Беларуси. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА на трибунах "Чижовка-Арены" высказала болельщица из Минска Лидия Панова.

"Сейчас я на пенсии, у меня есть своя школа вязания. Хоккей вдохновляет меня на занятие любимым делом. Очень здорово, что соревнования такого высокого уровня проходят в Минске. Моя любовь к этому виду спорта началась много лет назад с Рождественского турнира. Смотрю, как играют сильные, здоровые люди. Наблюдаю, как атлеты реализуют тактические комбинации. Это восхищает. Думаю, проведение турниров такого уровня даст толчок к развитию хоккея в Беларуси", - сказала Лидия Панова. По ее мнению, в стране созданы все условия для совершенствования этого вида спорта.

Ученик 9-го класса средней школы №66 Минска Владислав Шукшин признался, что его очаровывает атмосфера трибун. "Не большой фанат хоккея, но периодически слежу за выступлениями белорусов. Здесь приятно находиться. Думаю, такие мероприятия, как молодежный чемпионат мира, способствуют популяризации спорта в целом и хоккея в частности", - сказал он.

12 декабря белорусская "молодежка" поборется с норвежцами, на следующий день подопечные Дмитрия Дудика проведут матч со словенцами, а 15 декабря состоится заключительный поединок белорусской сборной на турнире - против команды Дании.

Путевку в элитный дивизион молодежного мирового первенства получит только победитель соревнований.

Все матчи минского турнира транслирует телеканал "Беларусь 5".-0-