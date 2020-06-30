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30 июня 2020, 19:16

Молодежный ЧМ по хоккею в дивизионе 1А пройдет в Дании в декабре

Фото из архива
Фото из архива

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны сроки проведения молодежного ЧМ по хоккею в дивизионе 1А, в котором примет участие сборная Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Турнир пройдет в Херсхольме (Дания) с 13 по 19 декабря. За повышение в классе будут бороться дружины, составленные из игроков, не достигших 20 лет. Путевка в элиту достанется победителям состязаний между сборными Беларуси, Дании, Латвии, Норвегии и Венгрии. Расписание и информация о продаже билетов будут известны позже.

В 2019 году на аналогичном домашнем турнире молодежная сборная Беларуси заняла 3-е место, пропустив вперед сверстников из Австрии и Латвии.-0-

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