Молодежный Кубок мира по хоккею отменен

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розыгрыш Кубка мира по хоккею среди молодежных команд в 2020 году не состоится из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

"Молодежный Кубок мира, к сожалению, в этом году не пройдет из-за сложившейся ситуации", - отметил президент КХЛ и член правления МХЛ Алексей Морозов.

Турнир впервые состоялся в 2011 году, нынешний розыгрыш должен был стать 10-м по счету. В состязаниях, которые традиционно проходят в августе, участвуют победители и призеры молодежных лиг Европы, а также приглашенные команды из Северной Америки.

Семь раз Кубок мира среди молодежных команд выигрывали российские клубы МХЛ, по разу - дружины из Швеции и Канады. Действующий победитель - ярославский "Локо".-0-