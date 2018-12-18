Молодых спортсменов нужно мотивировать на тренерскую работу - Репкин

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодых спортсменов нужно мотивировать на тренерскую работу и внедрять современные методы подготовки. Об этом заявил ректор Белорусского государственного университета физической культуры (БГУФК) Сергей Репкин на совещании в Национальном олимпийском комитете по вопросам развития летних видов спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил ректор, подготовку тренеров необходимо вести по двум направлениям: создать четкую систему обучения спортивных специалистов и совершенствования подготовки тренерских кадров. "Атлет, который завершает активно выступать, часто готовит затем учеников по методам своего бывшего личного тренера, а это не всегда правильно. Назрела необходимость мотивировать юных спортсменов связать свое будущее с тренерской профессией и уже со средней школы выявлять тех ребят, которым интересна тренерская работа, создавать спецклассы. Совершенствование подготовки спорткадров предполагает, что будущий тренер в процессе обучения не только получает набор знаний, а глубоко изучает научные разработки, знает, как их применять на практике", - рассказал Сергей Репкин.

По его словам, для тренера в современном спорте важно аналитическое мышление и способность совершенствоваться на протяжении всей профессиональной деятельности. Университетом предпринимаются шаги по взаимодействию подготовки тренеров совместно с федерациями по видам спорта и национальными командами. В БГУФК разрабатываются новые современные учебники и методические пособия, которые необходимы для будущих тренеров.-0-