2 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусские молотобойцы Иван Тихон и Глеб Дударев выступили в квалификации на Играх в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своей лучшей попытке один из самых титулованных спортсменов в составе белорусской легкоатлетической сборной отправил снаряд на 74 м 57 см и занял в своей группе А 12-е место. Результат Глеба Дударева - 71 м 60 см. Он не позволил ему подняться выше 14-й позиции в промежуточном протоколе. Впереди соревнования группы В, где Беларусь представляет Юрий Васильченко.

По итогам квалификации (три попытки) отбираются 12 лучших спортсменов из двух групп, а после трех финальных попыток остается восемь лучших участников, которые оспаривают награды.-0-