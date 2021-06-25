"Монреаль" стал первым финалистом Кубка Стэнли

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной хоккейной лиге определен первый финалист розыгрыша Кубка Стэнли сезона-2020/2021, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли, который проходил на льду "Белл-центра" в Монреале, местный "Монреаль Канадиенс" обыграл "Вегас Голден Найтс" - 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0). Развязка встречи произошла в овертайме.
У победителей в основное время матча отличились Ши Уэбер и Коул Кофилд, а в овертайме шайбу в ворота "Вегаса" забросил Арттури Лехконен. У проигравшей дружины результативные атаки на счету Райлли Смита и Алека Мартинеса.
Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4:2 в пользу "Монреаля", который вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 1993 года. Напомним, тогда самый титулованный клуб НХЛ нанес поражение команде "Лос-Анджелес Кингз" (4:1) и 24-й раз в своей истории выиграл почетный трофей. После этого успеха канадские команды не побеждали в Кубке Стэнли.
Соперник "Монреаля" определится в соперничестве "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Нью- Йорк Айлендерс". Сейчас в серии до четырех побед счет между командами равный - 3:3.-0-