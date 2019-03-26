Морозова и Аояма не прошли в четвертьфинал парного разряда турнира в Майами

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и японка Сюко Аояма не сумели пробиться в четвертьфинал парного разряда на турнире в американском Майами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 1/8 финала белорусско-японская пара уступила российско-швейцарскому тандему Дарья Касаткина / Белинда Бенчич - 3:6, 6:3, 13:15. На этой же стадии белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс встретятся с чешкой Барборой Стрыцовой и Се Шувэй из китайского Тайбэя.

Ранее белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти вышли в четвертьфинал, победив российско-сербскую пару Александра Панова / Александра Крунич - 6:3, 1:6, 10:7. В борьбе за путевку в полуфинал белорусско-австралийский тандем сыграет с румынско-хорватским дуэтом Йоана Ралука Олару / Дарья Юрак.-0-