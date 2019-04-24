Морозова и Аояма проиграли на теннисном турнире в Штутгарте

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и японка Сюко Аояма проиграли на старте парного разряда теннисного турнира в немецком Штутгарте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче 1/8 финала белорусско-японский дуэт почти без борьбы уступил грузинско-российскому тандему Оксана Калашникова / Анна Блинкова - 2:6, 0:6.
На старте соревнований в одиночном разряде Виктория Азаренко (61-й номер мирового рейтинга) обыграла сегодня россиянку Веру Звонареву (84) - 7:5, 6:4 и в поединке за выход в четвертьфинал сыграет с четвертой ракеткой планеты Каролиной Плишковой из Чехии. Ранее они 6 раз встречались между собой и одержали по 3 победы. Победитель их завтрашнего матча сыграет в 1/4 финала с победителем встречи между эстонкой Анетт Контавейт (15) и россиянкой Анастасией Павлюченковой (34).
Турнир на закрытых грунтовых кортах Штутгарта завершится 28 апреля.-0-
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