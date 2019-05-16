Морозова и Аояма вышли в 1/4 финала парного разряда турнира в Риме

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма одержали вторую победу в парном разряде на теннисном турнире в Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем матче 1/8 финала белорусско-японский тандем взял верх над канадско-китайским дуэтом Габриэла Дабровски / Сюй Ифань - 6:2, 6:7 (5:7), 10:8.
Позже Александра Саснович и украинка Леся Цуренко поспорят за выход в четвертьфинал с Ариной Соболенко и бельгийкой Элизе Мертенс.
В 1/16 финала Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти сыграют с австралийско-японской парой Джессика Мур / Мию Като.-0-
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