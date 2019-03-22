Морозова и Аояма вышли в 1/8 финала турнира в Майами

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и японка Сюко Аояма победно стартовали в парном разряде турнира в американском Майами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 1/16 финала белорусско-японский тандем взял верх над парой из Японии Мию Като / Макото Ниномия - 6:3, 6:4. Следующими соперницами Лидии Морозовой и Сюко Аоямы будут россиянка Дарья Касаткина и швейцарская теннисистка Белинда Бенчич.

Ранее в 1/8 финала вышел белорусско-бельгийский дуэт Арина Соболенко / Элизе Мертенс.-0-