Лидия Морозова и Ирина Бегу вышли в четвертьфинал турнира в Ташкенте

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и румынка Ирина Бегу вышли в четвертьфинал парного разряда на турнире в Ташкенте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/8 финала белорусско-румынский дуэт обыграл в двух сетах американо-польскую пару Франческа Ди Лоренцо / Катажина Кава - 6:4, 6:3. В 1/16 финала одиночного разряда соревнований в столице Узбекистана белорусская теннисистка Ольга Говорцова (216-й номер мирового рейтинга) встретится с представительницей Германии Татьяной Марией (87).

В первом раунде парного разряда состязаний в китайском Ухани белоруска Александра Саснович и американская теннисистка София Кенин будут соперничать с австралийско-российским тандемом Айла Томлянович / Дарья Касаткина.

На мужском турнире в китайском Чэнду белорус Егор Герасимов (98) в поединке первого круга встретится с китайским теннисистом Чже Ли (234).-0-