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25 июля 2021, 15:39

Морозова и Данилина выиграли парный разряд теннисного турнира в Гдыне

Фото из архива
Фото из архива

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Лидия Морозова и казахстанская теннисистка Анна Данилина стали победительницами парного разряда турнира категории WTA-250 в польской Гдыне с призовым фондом $235,2 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финальном матче Морозова и Данилина переиграли в двух партиях польско-украинский дуэт Катажина Питер / Катерина Бондаренко - 6:3, 6:2. Для Лидии Морозовой это третий чемпионский титул на турнирах под эгидой WTA.

Белорусская пара Александра Саснович / Ольга Говорцова проиграла в четвертьфинале грузинскому тандему Екатерина Горгодзе / Оксана Калашникова - 6:7 (4:7), 2:6.

В одиночном разряде Ольга Говорцова завершила выступление после первого раунда, а Александра Саснович проиграла во втором круге соревнований.-0-

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