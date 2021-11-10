Морозова и Хромачева не прошли в финал парного разряда теннисного турнира в Линце

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и россиянка Ирина Хромачева не сумели пробиться в финал парного разряда турнира категории WTA-250 в австрийском Линце с призовым фондом $235 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем полуфинальном матче они уступили в двух сетах представительницам России Нателе Дзаламидзе и Камилле Рахимовой - 4:6, 2:6.
На старте турнира Лидия Морозова и Ирина Хромачева победили индийско-нидерландский дуэт Анкита Райна / Розали ван дер Хук - 7:6 (7:3), 7:6 (7:2), а в четвертьфинале также в двух партиях обыграли немецко-чешский тандем Юлия Лохофф / Рената Ворачова - 6:3, 6:4.
В 1/8 финала одиночного разряда белоруска Александра Саснович уступила румынской теннисистке Симоне Халеп - 5:7, 3:6, завершив выступление в Линце.-0-