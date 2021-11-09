Морозова и Хромачева вышли в 1/2 финала теннисного турнира в Линце

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и россиянка Ирина Хромачева одержали вторую победу в матчах парного разряда турнира в австрийском Линце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинале они всего за час переиграли в двух сетах немецко-чешский тандем Юлия Лохофф / Рената Ворачова - 6:3, 6:4.

В первом раунде Лидия Морозова и Ирина Хромачева победили индийско-нидерландский дуэт Анкита Райна / Розали ван дер Хук - 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

В 1/8 финала одиночного разряда белоруска Александра Саснович уступила румынской теннисистке Симоне Халеп - 5:7, 3:6, завершив выступление в Линце.-0-