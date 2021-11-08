Морозова и Хромачева вышли в 1/4 финала парного разряда теннисного турнира в Линце

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и россиянка Ирина Хромачева вышли в четвертьфинал парного разряда турнира категории WTA-250 в австрийском Линце с призовым фондом $235 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 1/8 финала белорусско-российский дуэт обыграл в двух сетах на тай-брейках индийско-нидерландский тандем Анкита Райна / Розали ван дер Хук - 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). В четвертьфинале Морозова и Хромачева будут соперничать с немецко-чешской парой Юлия Лохофф / Рената Ворачова.

На старте одиночного разряда белоруска Александра Саснович (85-й номер мирового рейтинга) переиграла в трехсетовом поединке французскую теннисистку Фиону Ферро (105) - 6:2, 3:6, 6:2. Завтра в матче за выход в четвертьфинал соперницей Александры Саснович будет экс-первая ракетка планеты румынка Симона Халеп, которая сейчас находится на 22-м месте рейтинга WTA.

Белорус Егор Герасимов (113) выступает на турнире АТР-250 в Стокгольме с призовым фондом 635,7 тыс. евро. Завтра в 1/16 финала одиночного разряда он встретится с американским теннисистом Тейлором Фрицем (26). Победитель их матча сыграет в 1/8 финала с еще одним представителем США Томми Полом (53).

Соревнования в Линце завершатся 12 ноября, а турнир в шведской столице финиширует днем позже.-0-