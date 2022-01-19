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Спорт
19 января 2022, 10:42

Морозова и Кристиан проиграли в 1/32 финала парного разряда Australian Open

Фото из архива
Фото из архива

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Лидия Морозова и американка Кейтлин Кристиан не смогли пробиться во второй раунд парного разряда открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/32 финала белорусско-американский тандем проиграл в двух партиях хорватско-американскому дуэту Петра Мартич / Шелби Роджерс - 1:6, 6:7 (4:7). Завтра белорусская теннисистка Александра Саснович и россиянка Анна Блинкова сыграют с бельгийско-российской парой Элизе Мертенс / Вероника Кудерметова. На старте одиночного разряда Александра Саснович уступила китаянке Жен Синвэнь (111) - 3:6, 6:1, 6:7 (5:10).

Еще две белоруски успешно начали выступления в Мельбурне. Виктория Азаренко в первом раунде переиграла венгерку Панну Удварди (98) - 6:3, 6:1, а затем взяла верх над швейцарской теннисисткой Джил Белен Тайхманн (34) - 6:1, 6:2. В 1/16 финала соперницей Азаренко будет украинка Элина Свитолина (17). Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в 1/64 финала победила австралийку Сторм Сандерс (128) - 5:7, 6:3, 6:2, а завтра встретится с китайской теннисисткой Ван Синьюй (100).

В 1/32 финала мужского парного разряда белорус Андрей Василевский и британский теннисист Джонни О'Мара встретятся с австралийско-американским дуэтом Маккензи Макдональд / Джон Миллман.

На старте мужского одиночного разряда белорусский теннисист Егор Герасимов (106) проиграл поляку Хуберту Гуркачу (11) - 2:6, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 3:6. Илья Ивашко (47) снялся с турнира из-за травмы.

Первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится на открытых хардовых кортах "Мельбурн-Парка" 30 января. Его общий призовой фонд составит $53,9 млн, победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $3,1 млн. В прошлом году победителем австралийского чемпионата у мужчин в девятый раз стал серб Новак Джокович. На этот раз ему не удастся защитить свой титул - власти Австралии приняли решение о депортации первой ракетки планеты за нарушение правил въезда. Год назад у женщин свой второй титул на Australian Open завоевала японская теннисистка Наоми Осака.-0-

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