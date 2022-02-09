Морозова и Кристиан проиграли в 1/8 финала парного разряда теннисного турнира в Санкт-Петербурге

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9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и американка Кейтлин Кристиан не смогли пробиться во второй круг парного разряда турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге с призовым фондом $703 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче 1/8 финала Морозова и Кристиан уступили в двух партиях словацко-норвежскому тандему Виктория Кужмова / Ульрикке Эйкери - 6:7 (4:7), 4:6.
Вчера в 1/16 финала одиночного разряда белоруска Александра Саснович (71-й номер мирового рейтинга) одолела в трехсетовом поединке польскую теннисистку Магду Линетт (45) - 7:5, 4:6, 6:4. Следующей соперницей белорусской теннисистки будет румынка Жаклин Кристиан (58).
Соревнования в Санкт-Петербурге завершатся 13 февраля.-0-