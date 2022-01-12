Морозова и Кристиан завершили выступление на теннисном турнире в Аделаиде

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и американка Кейтлин Кристиан не сумели пробиться в полуфинал парного разряда турнира в австралийской Аделаиде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинале белорусско-американский тандем меньше чем за час уступил в двух партиях японской паре Макото Ниномия/Эри Ходзуми - 3:6, 1:6. В 1/8 финала Морозова и Кристиан переиграли в трехсетовом матче бельгийско-немецкий дуэт Кимберли Циммерманн/Юлия Вахачик - 2:6, 7:6 (7:5), 10:4. Ранее в 1/16 финала одиночного разряда вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко уступила шведке Ребекке Петерсон (93-й номер мирового рейтинга) - 7:5, 1:6, 5:7.

В стартовом квалификационном раунде первого в сезоне турнира серии "Большого шлема" - открытого чемпионата Австралии, белорусская теннисистка Ольга Говорцова (138) победила итальянку Лукрецию Стефанини (181) - 7:5, 4:6, 6:3. Следующей соперницей белоруски будет чилийская теннисистка Даниэла Сегель (206). Чтобы пробиться в основную сетку австралийского первенства, теннисистам нужно преодолеть три квалификационных барьера.

Основной турнир Australian Open пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января. В женской части выступят три белорусские теннисистки - Арина Соболенко (2), Виктория Азаренко (25) и Александра Саснович (77). Виктория Азаренко дважды подряд становилась победительницей этого турнира (2012, 2013). В мужском одиночном разряде Беларусь представят Илья Ивашко (48) и Егор Герасимов (106). Жеребьевка Australian Open-2022 состоится 13 января.-0-