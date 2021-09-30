Морозова и Лапко завершили выступление на теннисном турнире в Нур-Султане

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки Вера Лапко и Лидия Морозова не смогли пройти в полуфинал парного разряда турнира в Нур-Султане с призовым фондом $235 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинале белорусский дуэт уступил российскому тандему Виталия Дьяченко / Яна Сизикова - 7:5, 4:6, 7:10. В матче за выход в финал россиянки встретятся с немецко-румынской парой Анна-Лена Фридзам / Моника Никулеску. В 1/8 финала Вера Лапко и Лидия Морозова одолели британско-индийский тандем Эмили Уэбли-Смит / Рутуя Бхосале - 6:2, 4:6, 10:1.

В одиночном разряде этих соревнований Вера Лапко (408-й номер мирового рейтинга) в поединке 1/16 финала обыграла немецкую теннисистку Юле Нимайер (132) - 7:5, 4:6, 6:4, а в 1/8 финала проиграла казахстанской теннисистке Юлии Путинцевой (47) - 4:6, 4:6.

В 1/8 финала турнира в американском Чикаго с призовым фондом $565 тыс. Виктория Азаренко (34) сыграет сегодня с девятой ракеткой планеты испанкой Гарбинье Мугурусой. В 1/32 финала Азаренко выиграла у китаянки Чжан Шуай (49) - 6:2, 6:1, а затем победила в трехсетовом поединке американку Хейли Баптист (174) - 6:2, 4:6, 6:3.

Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (106) уступила в 1/16 финала представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (17) - 4:6, 4:6. В первом раунде Александра Саснович (106) победила американскую теннисистку Мэдисон Киз (48).

На мужском турнире в Софии с призовым фондом $419,4 тыс. белорус Илья Ивашко (45) сегодня должен был провести поединок 1/8 финала против француза Гаэля Монфиса (20), но снялся с соревнований. В первом раунде Ивашко победил в двух партиях испанца Пабло Андухара (92) - 6:4, 6:3. Еще один белорусский теннисист Егор Герасимов (112), пробившийся в основную сетку через квалификацию, сегодня проведет встречу второго раунда против итальянца Янника Синнера (14). В 1/16 финала белорус обыграл представителя Канады Вашека Поспишила (68) - 5:7, 7:6 (10:8), 6:3.-0-