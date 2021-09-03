Морозова и Саснович проиграли в первом раунде парного разряда US Open

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки неудачно выступили в парном разряде открытого чемпионата США, уступив в матчах первого круга, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска Лидия Морозова и представительница Германии Юлия Лохофф в 1/32 финала проиграли в двух сетах польско-японскому тандему Алиция Росольска / Эри Ходзуми - 3:6, 3:6. Александра Саснович и казахстанская теннисистка Галина Воскобоева уступили российско-американскому дуэту Вероника Кудерметова / Бетани Маттек-Сандс - 4:6, 6:7 (3:7). Ранее в первом раунде одиночного разряда Александра Саснович (90-й номер мирового рейтинга) потерпела поражение от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (20) - 2:6, 3:6.

Сегодня в поединке 1/16 финала одиночного разряда US Open экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко (19) встретится с нынешней десятой ракеткой мира испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой. До этого Виктория Азаренко уверенно победила в двух партиях чешку Терезу Мартинцову (60) - 6:4, 6:0 и итальянскую теннисистку Ясмин Паолини (99) - 6:3, 7:6 (7:1). Вторая ракетка мира Арина Соболенко в первом круге одолела сербку Нину Стоянович (94) - 6:4, 6:7 (4:7), 6:0, а потом разгромила словенскую теннисистку Тамару Зиданшек (40) - 6:3, 6:1. В 1/16 финала соперницей белоруски будет американка Даниэль Коллинз (29).

В 1/16 финала мужского одиночного разряда белорус Илья Ивашко (53) встретится с восьмым номером рейтинга АТР итальянцем Марио Берреттини. В первом круге Ивашко переиграл американца Тенниса Сандгрена (91) - 7:6 (7:3), 6:3, 6:4, а затем оказался сильнее канадского теннисиста Вашека Поспишила (58) - 6:3, 6:4, 7:6 (7:5).

Последний в этом сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится в Нью-Йорке 12 сентября.-0-