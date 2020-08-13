Лидия Морозова и Яна Сизикова вышли в четвертьфинал парного разряда теннисного турнира в Праге

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и россиянка Яна Сизикова вышли в четвертьфинал парного разряда турнира в Праге с призовым фондом $202 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом раунде белорусско-российская пара должна была сыграть с румынским дуэтом Ана Богдан / Патриция Мария Циг, но соперницы не смогли выйти на корт.

Сегодня в четвертьфинале соперницами Лидии Морозовой и Яны Сизиковой будет еще один румынский тандем Моника Никулеску / Йоана Ралука Олару. На старте парного разряда румынки победили норвежско-французский дуэт Ульрикке Эйкире / Эликсан Лечемия - 1:6, 6:3, 12:10.

Соревнования в чешской столице завершатся в воскресенье, 16 августа.-0-