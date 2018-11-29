Московский "Локомотив" добился первой победы в Лиге чемпионов

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" одержали первую победу в групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем поединке 5-го тура группы D против турецкого "Галатасарая" из Стамбула российский чемпион дважды добился успеха. В концовке первой половины игры польский легионер "Локомотива" Гжегож Крыховяк пробил по воротам, и мяч рикошетом от голландского защитника гостей Райана Донка попал в сетку, а через 10 минут после перерыва Владислав Игнатьев установил окончательный результат - 2:0. До этого москвичи потерпели 4 поражения кряду. Португальский "Порту", победив на своем поле немецкий "Шальке" из Гельзенкирхена 3:1, вместе с ним получил пропуск в 1/8 финала чемпионской Лиги. Турнирное положение после 5 игровых дней: "Порту" - 13 очков, "Шальке" - 8, "Галатасарай" - 3, "Локомотив" - 3.

В квартете А испанский "Атлетико" в Мадриде уверенно переиграл

"Монако" со счетом 2:0 и вышел в плей-офф. Второй пропуск у немецкой "Боруссии", которая в Дортмунде разошдась миром с бельгийским "Брюгге" - 0:0. Турнирное положение: "Атлетико" - 12, "Боруссия" - 10, "Брюгге" - 5, "Монако" - 1.

В квартете В английский "Тоттенхэм" в Лондоне одолел итальянский "Интер" из Милана -1:0. Голландский ПСВ в Эйндховене со счетом 1:2 уступил испанской "Барселоне", уже пробившейся в плей-офф. Турнирное положение: "Барселона" - 13, "Интер" - 7, "Тоттенхэм" - 7, ПСВ - 1.

В группе С итальянский "Наполи" у себя дома был сильнее сербской "Црвены Звезды" - 3:1. В столице Франции "Пари Сен-Жермен" переиграл английский "Ливерпуль" - 2:1. Турнирное положение: "Наполи" - 9, "Пари Сен-Жермен" - 8, "Ливерпуль" - 6, "Црвена Звезда" - 4.

Результаты встреч в остальных группах:

Е - "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - 5:1, АЕК (Афины, Греция) - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - 0:2. Турнирное положение: "Бавария" - 13, "Аякс" - 11, "Бенфика" - 4, АЕК - 0. "Бавария" и "Аякс" вышли в 1/8 финала.

F - "Хоффенхайм" (Германия) - "Шахтер" (Донецк, Украина) - 2:3, "Лион" (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия) - 2:2. Турнирное положение: "Манчестер Сити" - 10, "Лион" - 7, "Шахтер" - 5, "Хоффенхайм" - 3. "Манчестер Сити" вышел в 1/8 финала.

G - ЦСКА (Москва, Россия) - "Виктория" (Пльзень, Чехия) - 1:2, "Рома" (Италия) - "Реал" (Мадрид, Испания) - 0:2.Турнирное положение: "Реал" - 12 очков, "Рома" - 9, ЦСКА - 4, "Виктория" - 4. "Реал" и "Рома" вышли в 1/8 финала.