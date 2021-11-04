Московский "Локомотив" и "Галатасарай" сыграли вничью в Лиге Европы

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" набрали второй балл в Лиге Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 4-го тура группы Е в Стамбуле москвичи сыграли вничью с турецким "Галатасараем" - 1:1. В самом конце первого тайма Софиан Фегули вывел хозяев вперед, а на 73-й минуте встречи Франсуа Камано восстановил равновесие в счете. Белорусский нападающий гостей Виталий Лисакович вышел на поле в стартовом составе и в перерыве был заменен на Федора Смолова. Две недели назад москвичи уступили турецкой команде у себя дома со счетом 0:1. В стартовом матче "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с французским "Марселем" (1:1), а затем проиграл в Риме итальянскому "Лацио" (0:2). В другом матче этого квартета "Марсель" примет на своей арене "Лацио". Турнирное положение: "Галатасарай" - 8 очков (4 матча), "Лацио" - 4 (3), "Марсель" - 3 (3), "Локомотив" - 2 (2).

Лидер группы А французский "Лион" разгромил на своем поле чешскую "Спарту" из Праги - 3:0 и завоевал путевку в плей-офф. Датский "Брондбю" у себя дома разошелся миром с шотландским "Глазго Рейнджерс" - 1:1. Турнирное положение после четырех туров: "Лион" - 12 "Спарта" - 4, "Глазго Рейнджерс" - 4, "Брондбю" - 2.

В квартете В футболисты "Монако" на своей арене сыграли вничью с нидерландским ПСВ из Эйндховена - 0:0. В Сан-Себастьяне испанский "Реал Сосьедад" и австрийский "Штурм" из Граца также не выявили победителя - 1:1. Турнирное положение после четырех туров: "Монако" - 8, "Реал Сосьедад" - 6, ПСВ - 5, "Штурм" - 1.

Польская "Легия" уступила в Варшаве итальянскому "Наполи" с результатом 1:4. Позже в группе С английский "Лестер" примет у себя дома московский "Спартак". Положение команд: "Наполи" - 7 (4), "Легия" - 6 (4), "Лестер" - 4 (3), "Спартак" - 3 (3).

Лидер квартета Н английский "Вест Хэм" из Лондона в гостях сыграл вничью с бельгийским "Генком" - 2:2. Позже загребское "Динамо" в столице Хорватии встретится с австрийским "Рапидом" из Вены. Положение команд: "Вест Хэм" - 10 (4), "Генк" - 4 (4), "Динамо" - 3 (3), "Рапид" - 3 (3).-0-