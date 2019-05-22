Московский "Локомотив" победил в финале Кубка России "Урал" и в восьмой раз завоевал трофей

Футболисты "Локомотива" качают на руках Юрия Семина после победы в финале. Фото ФК "Локомотив"

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" стали обладателями Кубка России, обыграв в финале "Урал", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем матче, проходившем в Самаре, москвичи имели преимущество в первом тайме и на 27-й минуте Дмитрий Баринов открыл счет. После перерыва уральцы перехватили инициативу, но не смогли отыграться. Подопечные Юрия Семина удержали минимальный перевес - 1:0. Для "Локомотива" это восьмой Кубок России.

В прошлом сезоне обладателями Кубка России стали футболисты "Тосно", обыгравшие в решающем матче курский "Авангард" со счетом 2:1. Тогда в составе победителей выступал белорусский полузащитник Александр Карницкий.-0-