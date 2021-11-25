Московский "Локомотив" потерял шансы на выход в 1/16 финала Лиги Европы

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" потеряли шансы выйти в 1/16 финала Лиги Европы, крупно проиграв на своем поле римскому "Лацио" - 0:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей, а после перерыва гости из итальянской столицы трижды поразили ворота 17-летнего голкипера хозяев поля Даниила Худякова. Сначала два пенальти подряд реализовал капитан римлян Чиро Иммобиле, а незадолго до финального свистка Педро поставил последнюю точку. Белорусский форвард москвичей Виталий Лисакович провел весь матч, а полузащитник Кирилл Зинович вышел на замену на 77-й минуте встречи. В другом поединке 5-го тура лидер группы Е турецкий "Галатасарай" обыграл в Стамбуле французский "Марсель" со счетом 4:2. Положение команд после пяти игровых дней: "Галатасарай" - 11 очков, "Лацио" - 8, "Марсель" - 5, "Локомотив" - 2.

В квартете G его главный фаворит немецкий "Байер" переиграл в Леверкузене шотландский "Селтик" из Глазго с результатом 3:2. В испанской Севилье местный "Бетис" взял верх над венгерским "Ференцварошем" из Будапешта - 2:0. Положение команд: "Байер" - 11, "Бетис" - 10, "Селтик" - 6, "Ференцварош" - 0.

Лидер группы Н английский "Вест Хэм" из Лондона выиграл в Вене у австрийского "Рапида" со счетом 2:0. В столице Хорватии футболисты загребского "Динамо" сыграли вничью с бельгийским "Генком" - 1:1. Положение команд: "Вест Хэм" - 13, "Динамо" - 7, "Генк" - 5, "Рапид" - 3.

Аутсайдер квартета F болгарский "Лудогорец" из Разграда, выбивший из еврокубков солигорский "Шахтер", проиграл в Белграде сербской "Црвене Звезде" - 0:1. Датский "Мидтьюлланн" победил в Хернинге португальскую "Брагу" с результатом 3:2. Положение команд: "Црвена Звезда" - 10, "Брага" - 9, "Мидтьюлланн" - 8, "Лудогорец" - 1.

В 1/16 финала Лиги Европы выйдут по две лучшие команды из восьми квартетов. Клубы, которые финишируют третьими, продолжат выступление в плей-офф Лиги конференций.-0-