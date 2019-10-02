Московский "Локомотив" проиграл "Атлетико" в Лиге чемпионов

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" потерпели первое поражение в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя на своем поле с испанским "Атлетико" из Мадрида, подопечные Юрия Семина очень старались, имели возможности отличиться, но успеха так и не добились. А гости во втором тайме дважды использовали свои шансы: сначала гол забил Жуан Феликс, а затем Томас поставил последнюю точку - 2:0 в пользу "Атлетико".

Итальянский "Ювентус" в Турине встречался с немецким "Байером" и выиграл с крупным счетом 3:0. В первом туре группы D москвичи одолели в Леверкузене футболистов "Байера" со счетом 2:1, а "Атлетико" и "Ювентус" разошлись миром - 2:2. Положение команд после двух игровых дней: "Ювентус" - 4 очка, "Атлетико" - 4, "Локомотив" - 3, "Байер" - 0.

Мадридский "Реал" после разгромного выездного поражения от "Пари Сен-Жермен" (0:3) принимал бельгийский "Брюгге" и после первого тайма проигрывал со счетом 0:2. Голевой дубль оформил нигерийский форвард гостей Эммануэль Деннис. Во второй половине игры мадридцы сумели уйти от поражения благодаря голам Серхио Рамоса и Каземиро - 2:2. В другом матче группы А турецкий "Галатасарай" в Стамбуле уступил "Пари Сен-Жермену" - 0:1. Положение команд: "Пари Сен-Жермен" - 6, "Брюгге" - 2, "Реал" - 1, "Галатасарай" - 1.

Главный фаворит квартета В - мюнхенская "Бавария" - в Лондоне уступал "Тоттенхэму" 0:1, но затем полностью захватил инициативу и добился крупной победы - 7:2. Покер оформил Серж Гнабри, дубль - Роберт Левандовски. В Белграде местная "Црвена Звезда" принимала греческий "Олимпиакос" из Пирея и одержала волевую викторию - 3:1. Положение команд: "Бавария" - 6, "Црвена Звезда" - 3, "Олимпиакос" - 1, "Тоттенхэм" - 1.

В квартете С чемпион Украины донецкий "Шахтер" после домашнего фиаско от "Манчестер Сити" (0:3) сумел добиться победы в Милане над итальянской "Аталантой" - 2:1. На 16-й минуте встречи хозяева получили право на пенальти, но голкипер "Шахтера" Андрей Пятов отразил удар Йосипа Иличича. Вскоре гости все же пропустили мяч после удара Дувана Сапаты, однако незадолго до перерыва Жуниор Мораес восстановил равновесие, а на 5-й компенсированной минуте второго тайма Манор Соломон принес "Шахтеру" первую викторию. Футболисты "Манчестер Сити" на своем поле победили загребское "Динамо" - 2:0. Положение команд: "Манчестер Сити" - 6, "Динамо" - 3, "Шахтер" - 3, "Аталанта" - 0.

Матчи в остальных группах состоятся вечером 2 октября:

Е - "Ливерпуль" (Англия) - "Зальцбург" (Австрия), "Генк" (Бельгия) - "Наполи" (Италия).

F - "Славия" (Прага, Чехия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Барселона" (Испания) - "Интер" (Милан, Италия).

G - "Лейпциг" (Германия) - "Лион" (Франция), "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия).

Н - "Валенсия" (Испания) - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды), "Лилль" (Франция) - "Челси" (Лондон, Англия).-0-