Московский "Локомотив" разгромил "Арсенал" в чемпионате России по футболу

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" разгромили тульский "Арсенал" со счетом 3:0 в гостевом матче чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Все мячи в этой встрече были забиты во второй половине. На 71-й минуте игры отличился Федор Смолов, через четыре минуты его успех повторил Мурило, а на 85-й минуте итог подвел Рифат Жемалетдинов. Белорусский форвард "Локомотива" Виталий Лисакович вышел в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте игры. Белорусские полузащитники "Арсенала" Валерий Громыко и Юрий Ковалев на поле не выходили.

В заключительном поединке 21-го тура лидер российского первенства "Зенит" из Санкт-Петербурга сыграет в Казани против местного "Рубина".

Ранее футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко обыграли у себя дома грозненский "Ахмат" со счетом 2:0. Футболисты "Ростова" на своем поле разошлись миром с гостями из "Сочи" - 0:0. С таким же результатом завершился матч в Екатеринбурге между "Уралом" и "Уфой". Футболисты "Краснодара" в Москве потерпели разгромное поражение от "Спартака" - 0:6. Белорусский защитник краснодарцев Александр Мартынович на поле не выходил.

Московское "Динамо" на своей арене победило одного из аутсайдеров турнира "Тамбов" с результатом 2:0. Белорусский полузащитник тамбовского клуба Дмитрий Герман вышел на замену на 77-й минуте игры.

Волгоградский "Ротор", который тренирует белорус Александр Хацкевич, сыграл вничью с "Химками" - 0:0. Белорусский полузащитник волгоградцев Иван Маевский провел на поле весь матч и получил предупреждение на последней минуте игры.

Положение в лидирующей группе: "Зенит" - 42 очка (20 матчей), ЦСКА - 40 (21), "Спартак" - 38 (21), "Сочи" - 37 (21), "Динамо" - 36 (21). Внизу турнирной таблицы "Тамбов", у которого 13 очков, на балл больше в активе "Арсенала" и "Уфы".

Бомбардирскую гонку возглавляют лидеры атак "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун, забившие по 11 мячей.-0-