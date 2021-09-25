Московский "Локомотив" сыграл вничью с "Химками" в футбольном чемпионате России

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" второй раз подряд не смогли победить и забить гол в матчах чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом поединке 9-го тура москвичи на выезде сыграли вничью с "Химками" - 0:0. С 53-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления голкипера Гилерме. Белорусский нападающий "Локомотива" Виталий Лисакович вышел на замену на 82-й минуте встречи, а полузащитник Кирилл Зинович не играл. В прошлом туре железнодорожники с таким же результатом завершили матч в Екатеринбурге с местным "Уралом".

Сегодня лидер российского первенства "Зенит" примет в Санкт-Петербурге самарские "Крылья Советов", а в Москве "Спартак" будет соперничать с гостями из "Уфы". Завтра футболисты "Краснодара" под руководством белорусского наставника Виктора Гончаренко и с защитником Александром Мартыновичем в составе примут на своей арене "Сочи". Московское "Динамо" у себя дома сыграет с казанским "Рубином", а "Ростов", который покинул главный тренер Юрий Семин, на своем поле встретится с грозненским "Ахматом". В понедельник, 27 сентября, пройдут два заключительных матча 9-го тура. В Екатеринбурге "Урал" сыграет с тульским "Арсеналом", а футболисты "Нижнего Новгорода" примут на своем поле московский ЦСКА.

Турнирную таблицу возглавляет "Зенит", у которого 20 очков после 8 проведенных встреч, на три балла отстает "Локомотив", сыгравший на матч больше, третьим идет "Динамо", имеющее 16 очков.-0-