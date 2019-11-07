Московский "Локомотив" второй раз проиграл "Ювентусу" в Лиге чемпионов

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" второй раз проиграли туринскому "Ювентусу" в группе D Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После обидного поражения в Турине (1:2) подопечные Юрия Семина дома хотели взять реванш, но не добились даже ничьей. На 4-й минуте игры в Москве Аарон Рэмзи вывел гостей вперед, через 8 минут Алексей Миранчук сравнял результат, а на 3-й компенсированной минуте второго тайма Дуглас Коста принес викторию "Ювентусу" - 2:1. В другом матче этого квартета немецкий "Байер" с таким же счетом обыграл в Леверкузене испанский "Атлетико". Турнирное положение после 4 туров: "Ювентус" - 10 очков, "Атлетико" - 7, Локомотив" - 3, "Байер" - 3.

Результаты встреч в остальных группах Лиги чемпионов:

А - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Брюгге" (Бельгия) - 1:0, "Реал" (Мадрид, Испания) - "Галатасарай" (Стамбул, Турция) - 6:0. Турнирное положение: "Пари Сен-Жермен" - 12, "Реал" - 7, "Брюгге" - 2, "Галатасарай" - 1.

В - "Бавария" (Мюнхен, Германия) -"Олимпиакос" (Пирей, Греция) - 2:0, "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - "Тоттенхэм"(Лондон, Англия) - 0:4. Турнирное положение: "Бавария" - 12, "Тоттенхэм" - 7, "Црвена Звезда" - 3, "Олимпиакос" - 1.

С - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Шахтер" (Донецк, Украина) - 3:3, "Аталанта" (Бергамо, Италия) - "Манчестер Сити" (Англия) - 1:1. Турнирное положение: "Манчестер Сити" - 10, "Шахтер" - 5, "Динамо" - 5, "Аталанта" - 1.

Е - "Ливерпуль" (Англия) - "Генк" (Бельгия) - 2:1, "Наполи" (Италия) - "Зальцбург" (Австрия) - 1:1. Турнирное положение: "Ливерпуль" - 9, "Наполи" - 8, "Зальцбург" - 4, "Генк" - 1.

F - "Барселона" - "Славия" (Прага, Чехия) - 0:0, "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Интер" (Милан, Италия) - 3:2. Турнирное положение: "Барселона" - 8, "Боруссия" - 7, "Интер" - 4, "Славия" - 2.

G - "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - "Лейпциг" - 0:2, "Лион" (Франция) - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - 3:1. Турнирное положение: "Лейпциг" - 9 очков, "Лион" - 7, "Зенит" - 4, "Бенфика" - 3.

Н - "Челси" (Лондон, Англия) - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - 4:4, "Валенсия" (Испания) - "Лилль" (Франция) - 4:1. Турнирное положение: "Аякс" - 7, "Челси" - 7, "Валенсия" - 7, "Лилль" - 1.

Список лучших бомбардиров чемпионской Лиги возглавляет норвежский форвард "Зальцбурга" Эрлинг Холанд, забивший 7 мячей.

Матчи 5-го тура ЛЧ пройдут 26 и 27 ноября.-0-